House of Communication öffnet sich für Externe

Das neue House of Communication der Serviceplan Group ist eröffnet. Neben den diversen Arbeitswelten für die rund 1.700 Mitarbeitenden der Agenturgruppe, ist ein Teil der rund 40.000 m², das Überlab, für externe Unternehmen reserviert [wir berichteten].

Das Überlab versteht sich als offene Plattform und als Raum für Begegnung, in dem sich unterschiedlichste Welten treffen. Eingebettet in das House of Communication der Serviceplan Group bietet es modernste Flächen für Office, Coworking, Conferencing und Events sowie eine Vielfalt an Services für Mieter, Tagesgäste und Besucher. In einem der drei Gebäudeteile werden Office Spaces zwischen 235 m² und 3.000 m² vermietet. Daneben können über 70 Coworking-Plätze mit Firmenadresse angemietet werden. Einzigartig ist die Architektur, die exzellente Gastronomie, der Dachterrassen-Blick von den Alpen bis zur Frauenkirche und der Austausch mit den anderen Mietern und über 40 Agenturen der Serviceplan Group. Für den Betrieb dieser innovativen Flächenangebote zeichnet die neu gegründete Überlab GmbH & Co. KG verantwortlich.



Die ersten Mietverträge über 9.000 m² mit externen Unternehmen wurden bereits abgeschlossen. So werden der Ökostrom-Anbieter Octopus Energy (Maklerbüro: E & G Real Estate GmbH) auf auf 3.021 m², Ory – ein Open Source basierter Anbieter eines Zero Trust Security Identity Management Netzwerks (Maklerbüro: Jones Lang LaSalle SE) auf 3.978 m², und die Truma Group, ein Anbieter von Komfortprodukten für Reisemobile und Wohnwägen wie Heizungen, Klimaanlagen und vernetzten Steuerungssystemen, auf 2.080 m² Teil des neuen House of Communication. Die Serviceplan Group wurde beraten durch Michael O. Schmutzer und Noerr Rechtsanwälte.