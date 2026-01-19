Hotelmarkt Österreich 2025 legt um 43 Prozent zu

Die österreichische Hotellerie zieht wieder Kapital an – allen voran Wien. Laut einer aktuellen Analyse von Christie & Co verzeichnete die Hauptstadt rund 80 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens des Jahres 2025. Top-Deals stellten die Verkäufe des Vienna Marriott Hotels und des Ritz-Carltons dar.

.

2025 sind rund 480 Millionen Euro in Hotelimmobilien investiert worden – ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ungefähr vier Fünftel des Gesamtvolumens entfielen auf Wien, maßgeblich geprägt durch die Verkäufe des Vienna Marriott Hotel [wir berichteten] und des The Ritz-Carlton, Vienna [wir berichteten]. Auch im restlichen Österreich kam es zu relevanten Transaktionen, darunter zum Beispiel das Meininger Salzburg [wir berichteten] und das Motel One Linz-Hauptplatz [wir berichteten].



Hervorzuheben ist die Rückkehr internationaler Käufer: Während 2024 noch österreichische Investoren dominierten, stammten 2025 rund 77 Prozent des Transaktionsvolumens von Käufern aus dem Ausland – vor allem aus Deutschland und der Schweiz. Stabilere Finanzierungsbedingungen und eine starke operative Performance der Hotels unterstützten diese Entwicklung.



Segmentseitig floss mehr als die Hälfte des Volumens in Upper-Upscale- und Luxushotels, während in den Upscale- und Midscale-Segmenten die meisten Transaktionen gemessen nach der Anzahl verzeichnet wurden. Hinsichtlich der Renditen zeigte sich eine leichte Verbesserung: Core-Assets lagen 2025 teilweise bereits um 5 Prozent und damit leicht unter dem Niveau des Vorjahres, was auf eine moderat zunehmende Nachfrage institutioneller Investoren hindeutet.



„Mit Blick auf 2026 erwarten wir ein äußerst aktives Transaktionsjahr, insbesondere in Wien“, sagt Elena Berwanger, Consultant Investment & Letting bei Christie & Co. „Mehrere großvolumige, markenstarke Hotels wie das Andaz, das Grand Hotel und das Park Hyatt befinden sich bereits in laufenden Prozessen und zum Teil unmittelbar vor Abschluss. Das unterstreicht die starke Nachfrage im Premiumsegment und die anhaltende Attraktivität des Wiener Marktes für internationale Investoren.“