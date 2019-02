Hotelmanagement: HR Group meldet vier Neuzugänge

HR Group mit vier neuen Gesichtern in Hotelleiter-Positionen: Das Unternehmen aus Berlin hat kürzlich mehrere wichtige Rollen neu besetzt. Die Verkündung der Neuzugänge im Personalbereich folgt damit auf die erfolgreiche Eröffnung des neuen ibis Styles Stuttgart Vaihingen im Januar 2019. Ralf Gronbach fungiert künftig als neuer Regional General Manager im Dorint Hotel Bad Neuenahr, Andre Rignanese als Hotel Manager im Ramada Flensburg, Steffen Schumann als General Manager im Dorint Hotel Am Main Taunus Zentrum Frankfurt-Sulzbach und Peter Marek als Hoteldirektor im Hotel Schloss Neustadt-Glewe.

.

In seiner Rolle als Regional General Manager ist Ralf Gronbach nun neben dem Dorint Hotel Bad Neuenahr mit seinen 238 Zimmern und über 4.000 m² Kongressfläche auch für die umliegenden Hotels der HR Group sowie die Flensburger Region verantwortlich. Zuletzt war er als Area-Manager Region Mitte & Nord bei Centro Hotel Management tätig und wird seine dort gesammelte Expertise künftig in das Management der HR Group Hotels einbringen.



Der neue Hotel Manager des Ramada Flensburg, Andre Rignanese, war zuvor Inhaber und Reiseberater des Reisebüros AR Travelservice. Seine daraus resultierenden umfassenden Kenntnisse im Leisure Sales Bereich sollen die Neupositionierung des im vergangenen Jahr zur Marke Ramada gewechselten Hotels weiter vorantreiben. In der Vita des ausgebildeten Hotelfachmanns finden sich zudem vorhergehende Positionen im Bereich Rooms Division in verschiedenen Hotels in Deutschlands Norden und Dänemark, aus deren Erfahrung er in seiner künftigen Arbeit in dem Flensburger Haus profitiert. Er übernimmt die Position von Melanie Welp, die sich zukünftig auf die Repositionierung des Lindner Hotel & Spa Rügen fokussieren wird.



Steffen Schumann, neuer General Manager im Dorint Hotel Am Main Taunus Zentrum Frankfurt-Sulzbach, war zuletzt als General Manager im H4 Hotel Kassel City Centre & Kongress Palais tätig. Sein neuer Wirkungsbereich, das Dorint Hotel am Main Taunus Zentrum, wurde im vergangenen Jahr in die Top 3 der Preferred Corporate Hotels der Expedia Marke Egencia gewählt und überzeugt auch mit seiner großzügigen Tagungsfläche in 20 Veranstaltungsräumen. Insbesondere die vielseitige Erfahrung von Steffen Schumann im F&B-Bereich soll die Weiterentwicklung des erfolgreichen Dorint Konferenz- und Tagungshotels in Sulzbach auch in Zukunft fördern.



Nicht zuletzt komplettiert Peter Marek als neuer Hoteldirektor im Hotel Schloss Neustadt-Glewe die vier neu besetzten Positionen. Er war zuletzt als Rooms Division Manager im Hotel Schloss Basthorst tätig und kennt daher auch bereits gut die Besonderheiten des Managements eines individuellen Schlosshotels. Peter Marek folgt als Hoteldirektor des Hauses bei Schwerin auf Ulrike Kahl, die die Hotels der HR Group zukünftig aus der Zentrale in Berlin unterstützen wird.