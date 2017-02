Hotelkette Novum wächst weiter

Novum Style Mannheim

Die Standorte auf der Expansionskarte der Novum Group mehren sich. Ende vergangenen Jahres brachte die Hotelkette acht neue Hotels mit insgesamt mehr als 770 Zimmern auf den Weg. Dazu gehörte das Novum Hotel Kaffeemühle Wien (78 Zimmer), das Novum Hotel Vitkov Prag (96 Zimmer), Novum Hotel Am Seegraben Cottbus (92 Zimmer), Novum Hotel Ruf Pforzheim (55 Zimmer), Tulip Inn Alp Style Dachau Munich (120 Zimmer) sowie das Novum Hotel Greif Karlsruhe (104 Zimmer). Damit wuchs die Hotelgruppe zum Jahresauftakt beträchtlich weiter. Geschäftsführer David Etmenan kündigte in diesem Zuge bereits weitere Projekte an, die sich bereits in der Pipeline befänden, hüllte sich im Januar aber noch in Schweigen. Es folgten dann noch die Ankündigung für einen neuen Standort im Immofinanz-Objekt in Wien [Immofinanz holt Holiday Inn Vienna-South in den Business Park Vienna], ein neues Novum Style in Mannheim, gefolgt von der Ankündigung ein Doppel-Projekt in Mainz zu eröffnen. Damit betreibt die Unternehmensgruppe inzwischen 128 Häuser.

.

Novum Style für Mannheim

In Mannheim hat Novum einen Pachtvertrag für ein Hotel an der Ecke Seckenheimer Straße/Schlachthofstraße nahe dem Europaplatz unterzeichnet. Nach der Realisierung des Neubaus, das durch die GBI realisiert wird, verfügt das Hotel über 168 Zimmer. Der Projektentwickler hatte das Grundstück – einen stillgelegten Parkplatz – im letzten Jahr von der Stadt erworben und steckt mit dem Projekt bereits in den Startlöchern.



Mainz bekommt ein Novum-Doppelpack

Der Mainzer Hotelmarkt - eigentlich eher überschaubar - wird von Novum ab 2019 gleich mit zwei Marken besetzt. In das Neubauprojekt der Soini GmbH und der Peter Möhrle Holding an der Mombacher Straße 6 wird ein Novum Style Hotel mit 180 Zimmern sowie ein Novum Like Apart mit 99 Apartments einziehen. Nach Einschätzung der Hotelgruppe ist der Hotelmarkt „aufstrebend“. Eine prosperierende Wirtschaftsstruktur mit namhaften Unternehmen wie der Schott AG, die renommierte Johannes-Gutenberg-Universität und das exzellente Uniklinikum sowie Institutionen wie das ZDF sorgen für starken Zulauf. Die Zahl der Nächtigungen wuchs zuletzt um knapp fünf Prozent. Zudem landen immer mehr Flusskreuzfahrtschiffe am Rheinufer an.