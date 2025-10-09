Feierliche Preisverleihung
„Hotelimmobilie des Jahres 2025“ steht in München
Die Auszeichnung „Hotelimmobilie des Jahres 2025“ geht dieses Jahr an das Cocoon Theresienwiese in München. Der Preis wurde gestern im Rahmen der 196+ Forum-Fachkonferenz in München verliehen.
„Der innerstädtische Neubau der Traditionsbäckerei Rischart vereint Unternehmenszentrale, einsehbare Backstube, Café und 100 möblierte Werkswohnungen mit dem Cocoon Hotel Theresienwiese. Das Hotelkonzept mit multifunktionaler Lobby und angrenzend einem professionell ausgestattetem Co-Working-Bereich ergänzt die vielfältige Nutzung des Gebäudes und bietet Gästen ebenso wie Mitarbeitenden zeitgemäße Arbeits- und Lebenswelten. Durch die Glasfassade wird das Bäckerhandwerk sichtbar, während integrierte Photovoltaik-Module und die Nutzung von Abwärme aus Backöfen und Kühlanlagen für eine nachhaltige Energieversorgung sorgen„, sagt Andreas Martin, Jury Vorsitzender. “Die Jury würdigt damit eine moderne, gemischt genutzte Immobilienentwicklung, die Handwerk, Wohnen und ein innovatives Hotelkonzept der Cocoon Gruppe überzeugend verbindet.“
Mitten in München und doch weit entfernt vom Standard: Das Cocoon Hotel Theresienwiese vereint urbanes Lebensgefühl mit visionärem Hospitality-Design. Als Teil der Cocoon Gruppe steht es exemplarisch für eine neue Generation von Boutique-Hotels, die Architektur, Erlebnis und nachhaltige Stadtentwicklung in Einklang bringen. Direkt an der Theresienwiese gelegen – dem weltbekannten Schauplatz des Oktoberfests – verbindet das Haus zentrale Lage und urbane Kultur mit Rückzug, Ruhe und stilvoller Individualität.
Das Gestaltungskonzept „Urban Nature“ prägt Architektur und Interieur: Naturmaterialien wie Holz, Filz und Stein treffen auf urbane Formen, kräftige Farben und spielerische Details. So entstehen Räume, die zugleich funktional und inspirierend sind. Jedes Zimmer überzeugt durch clevere Grundrisse, hochwertige Materialien und liebevoll gesetzte Designakzente – von Hängesesseln bis zu künstlerischen Wandgrafiken. Gemeinschaftsbereiche wie Lobby, Bar, Co-Working-Spaces und die Sundeck-Terrasse mit Bulli Bar und Panoramablick schaffen Orte der Begegnung und machen das Hotel zum urbanen Mikrokosmos. Ein besonderer USP ist die 24-Stunden-Nutzung des Gebäudes: Während in den unteren Etagen die Traditionsbäckerei Rischart nachts beginnt zu produzieren, wird im Rest des Gebäudes tagsüber gearbeitet, gewohnt und gelebt.
Flexible Konzepte wie das angeschlossene Cocoon-Hotel mit Mehrbettzimmern für Freundesgruppen und Familien sowie einem Co-Working-Space (auch für externe Gäste) richten sich an ein breites, modernes Publikum – von Businessreisenden und digitalen Nomaden bis zu designaffinen Städtetouristen. Digitale Services wie Mobile Check-in, Self-Service-Angebote und ein digitaler Concierge ergänzen das Erlebnis.
Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Projekts: energieeffiziente Bauweise, smarte Ressourcenkonzepte und der Einsatz ökologischer Energien – von Solarfolien bis zu Wärmerückgewinnung aus der Backstube – prägen den Betrieb. Das Hotel strebt eine GreenSign Zertifizierung an und folgt damit dem hohen Standard der Cocoon Gruppe. Auch Barrierefreiheit wurde konsequent umgesetzt: stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte Zimmer und ein Servicekonzept „auf Augenhöhe“ machen Inklusion selbstverständlich. So entstand im Herzen Münchens ein Ort, der Hotel, Quartier und Stadtgesellschaft verbindet – innovativ, nachhaltig und markenprägend. Das Cocoon Hotel Theresienwiese zeigt, wie Boutique-Hotellerie heute aussehen kann: individuell, verantwortungsvoll und voller Charakter.
Aus den 25 Hotelbewerbungen aus neun europäischen Ländern hatte die interdisziplinär besetzte 12-köpfige Jury zehn Nominierte aus sechs Ländern ausgewählt. Von diesen Nominierten wurden die folgenden drei Hotels ins Finale gewählt (in alphabetischer Reihenfolge):
• Chiemgauhof-Lakeside Retreat (Deutschland, Übersee am Chiemsee, Oberbayern)
Standort: Deutschland, Übersee/Oberbayern
Eigentümer: Familie Müller (Motel One Gründer)
Betreiber: Chiemgauhof – Lakeside Retreat / Das Achental Resort GmbH
Projektentwickler: Familie Müller
Architekt: Matteo Thun & Partners
Innenarchitekt: Matteo Thun & Partners
Betriebstyp / Kategorie: Ferienhotel / Keine Klassifikation
Bauzeit: 28 Monate
Zimmeranzahl: 28
• Hotel Dips & Drops (Österreich, Flachau im Pongau, Land Salzburg)
Standort: Österreich, Flachau/Salzburg
Eigentümer: Harml Touristik GmbH
Betreiber: Harml Touristik GmbH
Projektentwickler: Hans, Magdalena und Theresia Harml
Architekt: blocher partners
Innenarchitekt: blocher partners
Betriebstyp / Kategorie: Sporthotel / 4-Sterne
Bauzeit: 10 Monate
Zimmeranzahl: 92