Hotelgruppe in Schieflage: Vier Hagedorn-Gesellschaften insolvent

Gleich vier Hotelgesellschaften der Hagedorn-Gruppe mussten Insolvenz anmelden. Das Amtsgericht Essen hat eine vorläufige Verwaltung angeordnet, zentrale Entscheidungen stehen daher nun unter Kontrolle des Insolvenzverwalters und Rechtsanwalts Markus van Marwyk.

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Für vier Gesellschaften der Hagedorn-Hotelgruppe ist ein Insolvenzeröffnungsverfahren eingeleitet worden. Betroffen sind Standorte in Bottrop (Hagedorn Hotel Bottrop GmbH), Detmold (Hagedorn Hotel Detmold GmbH) und Leipzig (Hagedorn Hotel Leipzig Airport GmbH) sowie die Hagedorn Holding in Essen. Das Amtsgericht Essen ordnete am 25. März 2026 jeweils die vorläufige Insolvenzverwaltung an. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Essener Rechtsanwalt Markus van Marwyk bestellt.



Die Maßnahmen dienen dazu, das Vermögen zu sichern und die Voraussetzungen für eine mögliche Sanierung zu prüfen. Geschäftsführer der betroffenen Gesellschaften ist Torsten Hagedorn. Insgesamt sind 233 Zimmer betroffen. Das Rhein-Ruhr Hotel Bottrop in der Essener Straße 140 verfügt über 50 Zimmer, das Residenz Hotel Detmold in der Paulinenstraße 19 über 78 Zimmer und das 4-Sterne-Hotel Belmondo Leipzig Airport bietet 105 Zimmer.