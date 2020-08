Hotelforum nominiert fünf Startups für Techno-Pitch

Jotelforum und das Magazin Gastgewerbe loben zum dritten Mal den Hospitality Upgrade Award aus, erstmals in Kooperation mit Gnerator powered by Gira. Die Auszeichnung wird am 7. Oktober im Rahmen der Hotelforum-Fachkonferenz an den Gewinner des Techno-Pitches verliehen.

.

Es werden TechStartups aus dem europäischen Raum gesucht, die mit ihren digitalen Lösungen, Tools und Systemen sowie neuen zukunftsweisenden Geschäftsmodellen die folgenden Hotelbereiche revolutionieren und nachhaltig verbessern: Prozesse und Betriebsleistung im operativen Hotelmanagement, Gästeerlebnis für Hotelgäste vor, während und nach dem Besuch im Hotel, sowie Prozesse, Produkte und Dienstleistungen der Immobilien-, Energie- und Bauwirtschaft, die für Hotelprojekte und Hotelbetriebe relevant sind.



„Mit dem Preis sprechen wir Startups an, die sich zur Aufgabe gemacht haben, im Hospitality Bereich innovative Lösungen voranzutreiben, die z.B. die Digitalisierung zur Optimierung von Abläufen oder die Schaffung eines neuen Kundenerlebnisses oder gar völlig neue Ansätze für diese Branche liefern. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, es geht um inkrementelle, aber auch disruptive Ansätze. Nur so können Branchen über sich hinauswachsen. Wir vom Gnerator stehen dafür, dass etablierte Branchen eine nachhaltige Symbiose mit Startups bilden, so dass neue innovative Lösungen für den Kundennutzen entstehen können. Gerne unterstützen wir das Gewinner-Startup mit unserem weitreichenden Netzwerk, unseren Erfahrungen und stehen ihnen als Mentoren für den weiteren Weg zur Verfügung“, so Markus Fromm-Wittenberg, Startup Botschafter bei der Startup Initiative Gnerator von Gira.



Teilnahmeberechtigt sind Startups mit einem innovativen digitalen Produkt für die Hospitality-Branche, die innerhalb der letzten fünf Jahre gegründet und ein skalierbares Geschäftsmodell vorweisen können. Bewerbungen sind unter https://hospitalitypioneers.de/hotelforum-upgrade-award möglich.



Der von einer mehrköpfigen Fachjury auszuwählende Gewinner des Hospitality Upgrade Award 2020 erhält ein Fellowship mit Mentoring und Netzwerkzugang im Gira Gnerator, einen Ausstellerplatz beim hotelforum 2021, sowie eine einjährige Junior-Mitgliedschaft im Arbeitskreis Hotelimmobilien.