Hotelexperte Christoph Härle gründet eigene Beratungsgesellschaft

Ein Vierteljahrhundert war Christoph Härle (52) bei JLL [wir berichteten], jetzt geht der Hotelprofi eigene Wege: Mit Wirkung zum heutigen 2. September ist die Beratungsgesellschaft Härle Hotel Solutions GmbH an den Start gegangen. „Ich freue mich sehr, mit der Härle Hotel Solutions meine globalen Erfahrungen und mein Netzwerk dem Markt bei Transaktionen, Verhandlung von Betreiberverträgen sowie strategischen Fragen zu Hotelimmobilien zur Verfügung zu stellen“, so Härle zu seinem beruflichen „Neustart“.

Nach einer Ausbildung zum Hotelkaufmann im Inter-Continental Hotel Hamburg und operativer Erfahrung im Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg sowie den Steigenberger Hotels, absolvierte er ein Wirtschaftsstudium an der University of Surrey, Guildford GB. Anschließend war er 25 Jahre bei Jones Lang LaSalle (JLL) tätig, zuletzt als International Director im Global Capital Markets Team. Während seiner JLL-Laufbahn bekleidete Härle vornehmlich Führungspositionen in der Hotelabteilung in London, Frankfurt, New York und München, bis 2016 als CEO EMEA Hotels & Hospitality.