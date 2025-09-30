Hotel Schloss Reinhartshausen schließt sich IHG an

Neues Kapitel für ein historisches Haus: Das Hotel Schloss Reinhartshausen wird künftig Teil der Vignette Collection von IHG Hotels & Resorts sein. Neben dem Bristol Berlin – schon zu früheren Zeiten Schwesternhotel von Hotel Schloss Reinhartshausen – und der Alten Post in Reit im Winkl wird das Schlosshotel in Eltville-Erbach nun das dritte deutsche Hotel in der Vignette Collection der IHG.

.

„Hotel Schloss Reinhartshausen ist ein Haus mit einzigartigem Charakter. Genau solche Hotels machen unsere Vignette Collection so besonders, da sie ihre eigene Geschichte erzählen und bei IHG den passenden Rahmen finden, um sie international erlebbar zu machen. Wir freuen uns sehr, mit dem Hotel Schloss Reinhartshausen zusammenzuarbeiten, dessen engagiertes Investment und gemeinsame Vision für dieses einzigartige Anwesen ein Bekenntnis zur Exzellenz widerspiegeln. Gemeinsam werden wir das Hotel sorgfältig neu positionieren, seinen einzigartigen Charakter bewahren und sicherstellen, dass es unsere Kollektion bereichert, während wir seine besondere Umgebung ehren,“ betont Mario Maxeiner, Managing Director Northern Europe von IHG Hotels & Resorts.



Hevar Berzenji, Inhaber der Betreibergesellschaft von Hotel Schloss Reinhartshausen, betont: „Wir schreiben die Geschichte von Schloss Reinhartshausen nicht neu – wir führen sie weiter. In der Zusammenarbeit mit IHG sehen wir eine große Chance, unseren Gästen innerhalb der internationalen Markenwelt von IHG unverwechselbare Erlebnisse zu bieten. Hotel Schloss Reinhartshausen, Vignette Collection, wird zu einem Ort, an dem Genuss und Gastfreundschaft in einzigartiger Harmonie miteinander verschmelzen.“



Schloss Reinhartshausen wurde in den letzten Monaten behutsam restauriert und von Grund auf neugestaltet. Für das Hotel wurde ein Raumkonzept entwickelt, das den Geist der berühmtesten Schlossbewohnerin in sich trägt: Prinzessin Marianne von Oranien-Nassau. Die Sanierung und Möblierung der Hotelzimmer, Restaurants und des Spa-Bereichs ist weitgehend abgeschlossen. In den nächsten Wochen erfolgt der Feinschliff der Räume sowie die Neugestaltung der Lobby, der Bar und der Konferenzbereiche.



Bardo-Maria Feuring von der Feuring Hotelconsulting GmbH in Mainz, der den Abschluss des Managementvertrages persönlich initiiert und begleitet hat, erklärt: „Mit der Unterzeichnung des Managementvertrags für Hotel Schloss Reinhartshausen, Vignette Collection, haben wir ein Haus mit außergewöhnlichem kulturellen Erbe auf den Weg in eine neue Zukunft begleitet. Das historische Schloss ist nicht nur ein architektonisches Juwel im Rheingau, sondern auch ein Ort mit großer emotionaler Strahlkraft. Als Teil der Vignette Collection wird es nun ein neues Kapitel innerhalb der IHG-Welt aufschlagen – verwurzelt in der Region, geöffnet für Gäste aus aller Welt.“