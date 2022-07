Hotel Landgut Horn an Justus Grosse übergeben

Am 1. Juli wurde das Hotel Landgut Horn offiziell vom Privat-Hotelier Fritz Depken an Justus Grosse übergeben. Unter der neu gegründeten Paul / Linnemann Hotel GmbH wurde das Hotel Landgut Horn für den langfristigen Eigenbestand erworben [wir berichteten] und künftig unter der Betriebsführung der Atlantic Hotels Gruppe als „Atlantic Hotel Landgut Horn“ fortgeführt.

