Das Münchner Familienunternehmen Inka Karlsplatz GmbH & Co. KG wird neuer Eigentümer der Immobilie „Neubau Hotel Königshof“ am Münchner Karlsplatz (Stachus). Der bisherige Eigentümer, die Münchner Hotelgruppe Geisel Privathotels, wird den Hotelneubau in der Münchner Innenstadt bis Mitte 2023 fertigstellen.…

[…]