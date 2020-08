Hotel-Gruppe Accor kündigt drastischen Sparplan an

Die französische Hotelkette Accor hat im Rahmen eines Sparplans die Streichung von 1.000 Stellen angekündigt. Wie der französische Konzern am Dienstagabend mitteilte, sei dies eine Sofortmaßnahme zur Begrenzung der Nachwirkungen der Covid-19-Krise. Der Stellenabbau habe ein Volumen von 200 Millionen Euro pro Jahr. Darüberhinaus erwägt der Konzern den Verkauf der Pariser Firmenzentrale, die in 2016 für rund 363 Mio. Euro erworben wurde [wir berichteten].

.

„Diese Schocksituation, in der sich unsere Branche befindet, ist sowohl dramatisch als auch beispiellos. Vor diesem Hintergrund ist es uns gelungen, die Auswirkungen der Krise zu begrenzen: auf unsere Performance durch sofortige Maßnahmen zum Schutz unserer Ressourcen und – dank der in den letzten Jahren eingeleiteten Umgestaltung des Konzerns und unserer soliden Finanzstruktur – auf unsere Mitarbeiter durch konkrete und sofortige Unterstützungsmaßnahmen„, so Sébastien Bazin, Vorsitzender und CEO von Accor. “Nachdem wir diese Notfallmaßnahmen ergriffen haben, müssen wir nun unsere Bemühungen längerfristig fortsetzen, indem wir unser neues Asset-Light-Geschäftsmodell so einsetzen, dass es sich in unserer Organisation und unserer Arbeitsweise widerspiegelt. Dies ist unerlässlich. Wir hätten dies auch ohne die Krise getan, aber die aktuellen Ereignisse beschleunigen die Entscheidungen. Accor muss einfacher, leichter und agiler werden und noch näher an die tägliche Basis."



Der RevPAR ist im ersten Halbjahr 2020 um 59,3 % gesunken. Dieser deutliche Rückgang spiegelt die dramatische Verschlechterung in der Industrie im Zusammenhang mit der weltweiten Ausbreitung des Covid-19-Virus sowie die von Regierungen in aller Welt durchgeführten Lockdown-Maßnahmen und Grenzschließungen wider.



Nichtsdestotrotz verzeichnet die Hotelgruppe in allen Regionen Anzeichen einer Erholung nach einer besonders harten Phase im April und Mai. Dies zeigte sich zunächst im asiatisch-pazifischen Raum (RevPAR minus 77,4 % im Q2), bevor es sich allmählich auf andere Regionen, insbesondere Europa, ausweitete (RevPAR minus 90,6 % im Q2).



In der ersten Hälfte des Jahres eröffnete Accor 86 Hotels, dies entspricht 12.000 Zimmern, was die Attraktivität der Gruppe für Hoteleigentümer verdeutlicht. Ende Juni 2020 verfügte die Gruppe über ein Portfolio von 747.805 Zimmern (5.099 Hotels) und eine Pipeline von 206.000 Zimmern (1.197 Hotels), davon 75 % in Schwellenländern.



Am 3. August 2020 waren 81 % der Hotels der Gruppe geöffnet, d. h. mehr als 4.000 Einheiten.