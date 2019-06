Hotel-Chef Andreas Erben verläßt Colliers

René-Philippe Schappner

© Colliers International

Andreas Erben, seit 2008 bei Colliers International an Bord, wird das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen. Sein Nachfolger wird René Schappner, der von der InterContinental Hotels Group zum Immobiliendienstleister wechselt. „Nach elf höchst erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer von Colliers International Hotel gilt an dieser Stelle mein großer Dank Andreas Erben, der den Staffelstab Anfang nächsten Jahres weiterreichen wird. Wir freuen uns sehr, dass wir mit René Schappner einen ausgewiesenen Hotelexperten mit exzellentem Netzwerk gewonnen haben. Seine Verpflichtung ist ein weiterer Schritt, den eingeschlagenen Wachstumspfad kontinuierlich zu verfolgen und unsere Expansionsziele für das Unternehmen umzusetzen“, so CEO Matthias Leube.

.

René Schappner ist bereits seit dem 1. Juni als neuer Bereichsgeschäftsführer und zunächst Co-Head of Hotels des internationalen Immobilienberatungsunternehmens tätig. Der Diplom-Betriebswirt Schappner war zuvor bei der InterContinental Hotels Group als Director Development für die Region DACH verantwortlich. Davor hat er für JLL Hotels in London, München und Frankfurt gearbeitet, zuletzt als Senior Vice President, Associate Director Capital Markets.