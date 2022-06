Hotel Casa Cook Samos in Griechenland gewinnt Hotel Design Award 2022

Der Gewinner des „Hotel Design Award 2022“ ist das Hotel Casa Cook Samos in Griechenland. Der Preis wurde gestern im Rahmen des 196+ Forum Mailand erstmals verliehen. Das Forum wurde im Jahr 2014 unter dem Namen „Hotel & Tourism Forum Milan“ erstmals durchgeführt. Seitdem ist es Italiens Benchmark-Veranstaltung für die Themen Investitionen und Design im Gastgewerbe. Die Veranstaltung fand dieses Jahr am Montag, 6. Juni in der Officina Ventura 14 statt. Ein Highlight war die Vergabe des „Hotel Design Award 2022".

