Oberösterreich: Hotel Aviva an Friedrich Huemer verkauft

Hotel Aviva

Die Eigentümer des Hotels Aviva im Mühlviertel in St. Stefan am Walde in Oberösterreich haben das Wellnesss- und Seminarhotel mit der Unterstützung von Christie & Co an Friedrich Huemer, CEO des Hörschinger Autozulieferers der Polytec Gruppe, verkauft. Nach dem 4-Sterne-Business-Hotel Steigenberger in Linz mit 176 Zimmern, ist es bereits das zweite Hotel in Oberösterreich, welches 2017 mit der Hilfe des Maklerhauses seinen Eigentümer wechselt.

Das Hotel Aviva wurde 2007 erbaut und hat sich als Hotel für Alleinreisende, Freunde und Seminarbesucher unter dem Motto „make friends“ am Markt etabliert. Es umfasst 102 individuell gestaltete Hotelzimmer und Suiten mit Blick über die Hügellandschaft des Mühlviertels. Ein großzügiger Spa- und Wellnessbereich mit Innenpool sowie Badeteich im Garten, ein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot sowie ein Konferenzbereich mit flexiblen Veranstaltungsräumen runden das Angebot ab. Zuletzt wurde die urige Almhütte Aviva-Alm um eine Schaubrauerei, die „BrauBoutique„ erweitert, in der Craftbiere gebraut und Events veranstaltet werden.



„Oberösterreich ist ein vielversprechender und gefragter Standort für Hotelinvestments. Die zunehmende Beliebtheit der Region als Urlaubsdestination und die starke Wirtschaft spiegeln sich in dem seit Jahren spürbaren Anstieg bei Ankünften und Übernachtungen wider“, so Simon Kronberger, Senior Consultant bei Christie & Co in Wien.