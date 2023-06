Hospitality Upgrade Award startet mit Speeddating

Das 196+ Forum München lobt auch in diesem Jahr wieder den Hospitality Upgrade Award für innovative Start-ups aus. Gründer eines Start-ups können sich mit ihrer Geschäftsidee aus den Bereichen Hotelentwicklung, Hotelbetrieb und Gastreise ab sofort für das Hospitality Start-up online Speeddating „Design the Future“ am 4. Juli registrieren.

„Wir haben im Verlauf der Wettbewerbe der letzten Jahre festgestellt, dass die Start-ups mit Top-Entscheidern aus der Hospitality-Branche, aber auch umgekehrt, direkt ins Gespräch kommen möchten. Deswegen starten wir dieses Jahr den Bewerbungsprozess für den Hospitality Upgrade Award mit einem Speeddating dieser beiden Gruppen. Unterstützt werden wir bei diesem Startschuss am 4. Juli von PropTech1 Ventures, einer Plattform für innovative Immobilienlösungen.“, so Andreas Martin, 196+ Forum München.



Teilnehmen sollten innovative Lösungsanbieter für

• mehr Information und Planungssicherheit für Finanzierung, Bau und Instandhaltung von Beherbergungsimmobilien (o.ä.) im Hinblick auf die Umsetzung von Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien,

• bessere vernetzte Kommunikation von Entwickler, Eigentümer und Betreiber sowie Schnittstellen für Gebäudeleittechnik und PMS für mehr Energieeffizienz und schonenden Umgang mit Ressourcen,

• das Vereinheitlichen und Standardisieren von Prozessen wie z.B. Buchungs-, Check-in und Check-out durch Digitalisierung, ohne dabei die Relevanz der eigenen Marke, maßgeschneiderte Erlebnisse und den „human touch“ aus den Augen zu verlieren.



Bis zu fünf Start-ups haben nach der Teilnahme beim Speeddating die Chance durch die Nominierung des Kuratoriums auf einen Finalisten-Platz auf der Pitch-Bühne im Rahmen der Konferenz des 196+ Forum München am 6. Oktober im Hotel Bayerischer Hof. Der Pitch-Gewinner erhält die Auszeichnung Hospitality Upgrade Award 2023.