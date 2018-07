Horst Pieper verstärkt Management-Team der DIM

Horst Pieper

© DIM Deutsche Immobilien Management

Die DIM Deutsche Immobilien Management hat Horst Pieper zum Geschäftsführer für das Property Management des Wohnungsportfolios berufen. Der 48-Jährige hat am 1. Juli 2018 das Management der Unternehmenstochter DIM Deutsche Immobilien Management Berlin GmbH übernommen. Pieper verantwortet den gesamten Bereich des kaufmännischen, technischen sowie infrastrukturellen Objektmanagements der von der Unternehmensgruppe verwalteten 2,5 Mio. m² Wohnimmobilien. In dieser Funktion berichtet er an die DIM-Vorstände Hardy Hünich und Klaus Krägel.

.

Horst Pieper verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Bereich des Asset Managements in international operierenden Unternehmen der Immobilienbranche. Zuletzt war Pieper als Head of Asset Management für das Unternehmen CMC Change Management Company GmbH in Frankfurt tätig. Davor hatte er führende Positionen im operativen Asset Management unter anderem bei Corpus Sireo Asset Management Residential inne.