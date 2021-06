Horst Lukaseder wird Geschäftsführer der VMF Immobilien

Die österreichische Projektentwicklung- und Bauträger Gesellschaft VMF Immobilien GmbH erweitert ihre Führungsebene mit dem Immobilienprofi Horst Lukaseder.

.

Der 53-jährige Immobilienprofi ist bereits seit über 30 Jahre im Bauträger- und Immobilienentwicklungsgeschäft tätig. In führenden Funktionen hat er für die unterschiedlichsten Unternehmen der Immobilienbranche zahlreiche Sanierungs- und Entwicklungsprojekte umgesetzt.



„Schon heute hat die VMF Immobilien GmbH mit rund 102.000 m² in Planung oder Bau ein sehr umfangreiches und anspruchsvolles Portfolio, das mit einem sehr schlanken und schlagkräftigen Team auf den Weg gebracht wurde. Den eingeschlagenen Weg gilt es nun erfolgreich fortzusetzen und die Expansion des Unternehmens voranzutreiben. Dazu werden wir auch in Zukunft auf unsere Grundsätze Qualität, Nachhaltigkeit und Rentabilität setzen. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen“, so Lukaseder.