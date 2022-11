Horst Fürpaß leitet Debt Advisory von Falkensteg

Horst Fürpaß

Horst Fürpaß übernimmt die Leitung des Debt Advisory Teams von Falkensteg. Zum 1. November wechselt der 48-jährige Finanzexperte zur Unternehmensberatung für Sondersituationen und wird gleichzeitig Partner. Fürpaß, der vom Debt-Advisory-Spezialisten Herter & Co. kommt, soll das Debt Advisory weiter ausbauen.

„Wir freuen uns, mit Horst Fürpaß den Bereich mit einem ausgewiesenen Experten in der Unternehmensfinanzierung zu verstärken. Aufgrund der derzeitigen Zurückhaltung bei der Kreditvergabe von Banken besteht für Unternehmen ein erheblicher Beratungsbedarf bei der Finanzierung. Hier kann Horst Fürpaß mit seiner langjährigen Erfahrung aus der Finanzindustrie, bei Kredit- und Mezzanine-Finanzierungen sowie in leitenden Funktionen in Produktionsunternehmen maßgeschneiderte Konzepte entwickeln und umsetzen“, erklärt Falkensteg-Geschäftsführer Tillmann Peeters.



Horst Fürpaß ist seit über 20 Jahren auf die Unternehmensfinanzierung und die Finanzberatung in Krisensituationen spezialisiert. Vor seiner Tätigkeit bei Falkensteg war der Betriebswirt Direktor der Debt-Advisory-Beratung Herter & Co. sowie interimistisch in führenden Positionen im Finanzbereich sowohl bei börsennotierten als auch größeren mittelständischen Unternehmen tätig. Davor leitete er das Corporate Bond Trading einer österreichischen Privatbank, verantwortete die Strukturierung einer Distressed Debt Finanzierung einer großen deutschen DIY-Kette und war in Senior-Positionen im Verkauf von Unternehmensanleihen bei Dresdner Kleinwort, Lehman Brothers und Credit Suisse tätig.