Hornbach mietet sich in weiteren Panattoni Park an

Panattoni findet für das im Februar spekulativ angekündigte Brownfield-Projekt, dem neuen Panattoni Park Freiburg Süd in Neuenburg am Rhein, noch vor Baubeginn seinen ersten Mieter. Die Hornbach Baumarktkette unterzeichnet in diesem Jahr ihren zweiten Mietvertrag mit dem Logistikimmobilienentwickler.

