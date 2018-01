Hornbach mietet im Industrial Campus Vienna East

Die Deutsche Logistik Holding begrüßt mit der Hornbach Baumarkt AG einen weiteren namhaften Mieter auf dem Industrial Campus Vienna East. Hornbach hat bereits am 08. Januar 2018 ihr neuerrichtetes Logistikzentrum eröffnet und den Testbetrieb aufgenommen. Neben den Mietern der Bestandsgebäude CTL und DHL, ist Hornbach ein weiterer Mieter für den neuentstehenden Logistikpark Industrial Campus Vienna East.

„Die Firma Hornbach wächst insbesondere im zentraleuropäischen Wirtschaftsraum. Dieses Wachstum wird durch diesen Logistik-Standort in der Metropolregion Wien-Bratislava optimal unterstützt“, so Bernhard Dieckmann, Leiter Konzernlogistik Betriebe, Hornbach Baumarkt AG. Von dem neuen Cross-Docking-Center aus werden Hornbach Bau- und Gartenmärkte in Österreich, Rumänien, Tschechien und der Slowakei mit Ware beliefert.



Mit dem Industrial Campus Vienna East entsteht in Nachbarschaft des Flughafens Schwechat und lediglich 20 km von Wien entfernt Österreichs modernstes Industrie- und Logistik-Zentrum. Auf einer Grundstücksgröße von bis zu 30,3 ha werden bis zu 160.000 m² Hallenflächen sowie Büros mit circa 10.000 m² Fläche realisiert. Die Fertigstellung des Gesamtareals wird bis Ende 2021 angestrebt.