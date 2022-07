Horn Grundbesitz übergibt Bedburger Logistikzentrum an P&C-Tochter

Die Horn Grundbesitz KG hat nach nur einem Jahr Bauzeit offiziell das neue Logistikzentrum in Bedburg an den Mieter Mode Logistik GmbH & Co. KG übergeben. Das Tochterunternehmen der Peek & Cloppenburg Düsseldorf Gruppe möchte mit dem neuen Standort die Lieferkette des Modeeinzelhändlers optimieren.

