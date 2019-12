Die Akbank AG verlässt den Frankfurter Taunusturm, in den sie im Herbst 2014 eingezogen war , und verlegt ihren Deutschland-Sitz in den Horizon Tower nach Eschborn. Das Kreditinstitut hat dazu rund 1.700 m² in dem ehemaligen Vodafone-Objekt angemietet, das Publity Ende

[…]