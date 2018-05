Hoppegarten Investment Sarl erwirbt Projektentwicklung eines Logistikparks bei Berlin

Die Hoppegarten Investment Sarl hat, im Rahmen eines Asset-Advisory-Mandates von RLI Investors begleitet, einen Logistikpark erworben. Verkäufer ist die Hoppegarten Park Property GmbH & Co. KG. Der Kaufpreis beträgt rund 70 Millionen Euro. RLI steuert die geplante Entwicklung von circa 30.000 m² neuer Logistikfläche auf dem Areal. Die Vermarktung wird das Maklerhaus Realogis gemeinsam mit RLI und dem Eigentümer umsetzen.

Bei der Transaktion handelt es sich um einen der größten Logistik-Abschlüsse in den vergangenen zwölf Monaten im Berliner Raum. Der in Teilabschnitten errichtete Logistikpark befindet sich im Gewerbegebiet Hoppegarten bei Berlin, einem aufstrebenden Logistikstandort, und besteht aus fünf Logistikhallen und einem Bürogebäude. Der Logistikpark umfasst insgesamt eine Lagerfläche von rund 70.000 m² sowie eine Bürofläche von rund 5.000 m².



Die Bestandsimmobilien sind nahezu vollvermietet. Hauptmieter sind der Logistikdienstleister Rhenus und die Kaufhauskette Kaufhof. Neben hohen Qualitäts- und Baustandards sowie den attraktiven Erweiterungsmöglichkeiten zeichnet sich der Logistikpark durch eine hervorragende Verkehrsanbindung über die angrenzende B1 an den nur fünf Kilometer entfernten Berliner Ring (A10) aus.



Clifford Chance hat den Verkäufer bei der Transaktion juristisch beraten. Die Gewerbemakler Debitos GmbH ist vermittelnd tätig gewesen.