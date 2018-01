Honold kauft Logistikbasis in Flensburg

Die Logistikbranche steht aufgrund einer kontinuierlich steigenden Nachfrage immer wieder vor neuen Herausforderungen. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat die Honold Logistik Gruppe das Logistiksegment des Joint-Venture-Partners 17111 aus Flensburg übernommen. Damit erhöht die Honold Logistik Gruppe ihre Lagerkapazitäten in Norddeutschland um fast 10.000 m².

.

Über die neuerworbene Logistikbasis kann Honold seine Logistikkapazität in Norddeutschland zusätzlich zum Standort Hannover ausbauen. Zugleich wird die Lagerfläche für in Norddeutschland um fast einen Hektar erweitert, was der Fläche eines Fußballfelds entspricht. Für die Verwaltung und die Abwicklung der Transporte in Flensburg-Handewitt sorgen 20 Mitarbeiter, die von der Honold Logistik Gruppe vom einstigen Joint Venture mit 17111 übernommen hat. Über den Kaufpreis haben beide Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.