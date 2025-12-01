Honeycamp und Vollgut gewinnen Social Impact Award 2025

Das Institut für Corporate Governance (ICG) hat die Gewinner des Real Estate Social Impact Investing Award 2025 gekürt. Ausgezeichnet wurden das Honeycamp Mannheim und das Projekt Vollgut in Berlin-Neukölln. Die Preisverleihung fand am 28. November im Hotel Oderberger in Berlin statt. „Wir wollen Vorbilder sichtbar machen, die gesellschaftliche Wirkung und Immobilienwirtschaft klug zusammenbringen“, mit diesen Worten ehrte das ICG die Preisträger.

"Die Gewinnerprojekte zeigen eindrucksvoll, wie sich die Immobilienbranche weiterentwickelt hat. Social Impact ist kein Randthema mehr, sondern Teil einer neuen Haltung, die den Menschen und das Gemeinwohl ins Zentrum stellt. Besonders beeindruckt hat mich die Vielfalt der Ansätze – vom Gewerbecampus über Kultur- und Bildungsräume bis hin zu ökologischen Lernorten“, betont Prof. Dr.-Ing. Anne Sanftenberg MRICS, Juryvorsitzende und Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Insgesamt wurden 33 Projekte eingereicht, sechs erreichten die Finalrunde. Ergänzend zu den beiden Hauptpreisen vergab die Jury Sonderpreise sowie eine Auszeichnung für eine wissenschaftliche Arbeit.



Gewinner „Realisierte Projekte“: Honeycamp Mannheim

In der Kategorie „Realisierte Projekte“ wurde das Honeycamp Mannheim ausgezeichnet. Der Light-Industrial-Campus zeigt, wie moderne Arbeits- und Produktionswelten in die Stadt integriert werden können. Flexible Nutzungseinheiten, ökologische Holzbauweise und ein aktives Community-Management schaffen Räume, die Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit und lokale Wertschöpfung fördern. Das Projekt gilt als beispielhaft für die Verbindung von Gewerbe, Innovation und sozialem Zusammenhalt.



Gewinner „Projekte in Planung und Entwicklung“: Vollgut Neukölln

In der Kategorie „Projekte in Planung und Entwicklung“ wurde das Vollgut – lokalwohlorientierte Kultur- und Gewerbezentrum Berlin-Neukölln – ausgezeichnet. Das Vorhaben revitalisiert das ehemalige Vollgutlager der Kindl-Brauerei zu einem gemeinwohlorientierten Standort mit kulturellem und sozialem Schwerpunkt. Die Genossenschaft stellt jährlich Mittel für nachbarschaftliche und soziale Projekte bereit und versteht sich als Modell für eine inklusive, resiliente Stadtentwicklung.



Sonderpreise für EnBW und Terra Bildungs-Welten

Einen Sonderpreis erhielt die EnBW AG für den Biodiversitätsumbau ihres Standorts in Biberach an der Riß. Das Projekt, das im Rahmen des vom Land Baden-Württemberg geförderten Programms „UnternehmensNatur“ umgesetzt wurde, verbindet ökologische Aufwertung mit gesellschaftlicher Öffnung. Ein Lehrpfad ermöglicht Umweltbildung für Kinder, Schulen und Nachbarn; neue Aufenthaltsräume im Grünen steigern die Lebensqualität für rund 700 Beschäftigte. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in 29 Maßnahmenmodule überführt, um den Biodiversitätsansatz auf weitere Standorte zu übertragen.



Ein weiterer Sonderpreis ging an die Terra IF 1 Bildungs-Welten GmbH & Co. KGaA. Der Fonds investiert gezielt in Bildungsimmobilien – von Kitas bis Schulen – und leistet damit einen messbaren Beitrag zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur in Deutschland. Gemeinsam mit institutionellen Investoren verfolgt das Unternehmen das Ziel, gesellschaftliche Wirkung zu erzeugen und nicht allein auf Rendite zu fokussieren.



Auszeichnung für wissenschaftliche Arbeit

Den Preis für eine wissenschaftliche Arbeit erhielt Leonie Kempe für ihre Studie „Risikomessung im Immobilien-Social Impact Investing“. Sie entwickelte darin einen Ansatz, um die Besonderheiten sozialer Wirkung in das Risikomanagement von Investoren zu integrieren.



„Diese Projekte machen sichtbar, wie positiv die Immobilienwirtschaft auf ihre Umgebung wirken kann. Sie schaffen Räume für Begegnung, Bildung und Biodiversität – und zeigen, dass sozialer Mehrwert und wirtschaftliche Stabilität kein Widerspruch sind“, sagt Werner Knips, Gründer und Leiter der Social Impact Investing-Initiative sowie stellvertretender Vorstandsvorsitzender des ICG.