Honestis AG ist neue Eigentümerin der Neue Dorint GmbH

Mit dem zu Anfang dieses Jahres getätigten Kauf der Neue Dorint GmbH durch die jüngst gegründete Honestis AG – geführt von Familienunternehmer und Vorstand Dirk Iserlohe – vom früheren Eigentümer E&P sind für die Kölner Hotelkette die Weichen Richtung Zukunft gestellt. Zudem konnten nach einem operativ erfolgreichen Geschäftsjahr 2016 alle offenen Pachtrückstände beglichen werden.

.

„Diese Entwicklung ist zugleich ein starkes Signal und eine stabile Basis, um das Ziel der Dorint Gruppe, den Ausbau zur Full-Service-Hotelgesellschaft, zielstrebig zu erreichen“, so Olaf Mertens, Geschäftsführer Neue Dorint GmbH.



Eine weitere Maßnahme in diese Richtung sind die bereits begonnenen bzw. geplanten Renovierungen in zweistelliger Millionenhöhe in zahlreichen Häusern der Kette wie etwa im Dorint Hotel Dresden, im Dorint Park Hotel Bremen, im Dorint Kongresshotel Mannheim, im Dorint Pallas Wiesbaden oder im Dorint Main Taunus Zentrum Frankfurt/Sulzbach.



Zudem beginnt mit dem feierlichen Spatenstich am 3. März 2017 der Neubau eines weiteren Hotels in Düren, zentral gelegen in der Europaregion zwischen Köln, Düsseldorf und Aachen sowie Belgien und den Niederlanden [Düren - Baubeginn für Bismarck Quartier im März 2017]. Initiatoren des multifunktionalen Projekts „Bismarck-Quartier", in dessen Rahmen das Haus entsteht, sind die Gesellschaft für Infrastrukturvermögen des Kreises Düren (GIS) sowie das Investorenduo Georg Schmiedel und Jörg Frühauf, Geschäftsführer des Projektentwicklers F&S concept. Die Neue Dorint GmbH wird Pächter und Betreiber des zu F&S concept gehörenden Hotels. Außerdem übernimmt die Kölner Hotelgruppe die Bewirtschaftung des unmittelbar benachbarten Tagungszentrums der GIS. Die Fertigstellung und Eröffnung ist geplant für Sommer 2018.