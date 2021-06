Homeday wird Exklusiv-Partner von Hertha BSC

Der bundesweite Immobilienmakler Homeday wird auch in der Saison 2021/22 an der Seite von Hertha BSC stehen. Das Engagement als Exklusiv-Partner folgt wie geplant auf die bisherige Rolle von Homeday als Hauptsponsor der Berliner.

.

“Es hat richtig viel Spaß gemacht, Hauptsponsor von Hertha BSC zu sein. Es war eine sehr intensive Zeit, auch neben dem Platz. Gemeinsam haben wir tolle Aktionen ins Leben gerufen und viel erreicht. Umso mehr freuen wir uns, auch in Zukunft Partner von Hertha BSC zu sein“, sagt Dmitri Uvarovski, Co-Founder und CMO von Homeday.



“Homeday und Hertha BSC passen vom ersten Tag an sehr gut zusammen. Beide stehen für die Zukunft von Berlin. Es freut uns sehr, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit wie geplant langfristig fortführen. Unser Austausch war von Anfang an sehr vertrauensvoll und partnerschaftlich. Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir viele weitere Inhalte erfolgreich gemeinsam umsetzen werden”, kommentiert Carsten Schmidt, CEO von Hertha BSC.



Nach der Weihnachtspause und bis zum Ende der Saison 2020/21 war Homeday Hauptsponsor von Hertha BSC. Die Zusammenarbeit erstreckte sich wie geplant über 22 Spiele. Ein Schwerpunkt lag auf dem sozialen Engagement gerade vor dem Hintergrund der Pandemie. Dazu gehörte die #GemeinsamHertha#FürBerlin-Kampagne, durch die insgesamt 135.000 Euro für fünf soziale Initiativen in Berlin zusammengekommen sind. Darüber hinaus hat Homeday mit seiner #Heimsupport-Kampagne fünf Berliner Einrichtungen, die Hertha BSC nahe stehen und die durch die Corona-Krise stark betroffen waren, öffentliche Aufmerksamkeit verschafft und mit einer Spende in Höhe von 20.000 Euro unterstützt.