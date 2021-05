Home24 hält auf 13.000 m² im Dstrct.Berlin Einzug

HB Reavis hat einen Mietvertrag mit der Home24 SE abgeschlossen. Der Berliner Online-Versandhändler für Möbel und Wohnaccessoires wird ab Mai 2022 mehr als 13.000 m² im Neubau des Dstrct.Berlin anmieten. Dieser entsteht auf dem Areal eines ehemaligen Schlachthofs im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg.

