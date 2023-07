Das ehemalige Vier-Sterne- und bis dato leerstehende Hotel Residence in Bonn hat einen neuen Betreiber. Home & Co aus Berlin wird das Haus künftig mit 116 Studentenzimmern und 33 Longstay-Aprtments betreiben. Zudem wird im Erdgeschoss des Gebäudes im Spätsommer die Pizza-Kette 60 Seconds to Napoli eröffnen.

[…]