Homary mietet 4.600 m² Logistikfläche in Düsseldorf

Erster deutscher Stützpunkt für Homary: Im Düsseldorfer Hafen hat das international tätige E-Commerce-Unternehmen eine moderne Lagerhalle bezogen. Die Vermittlung übernahm Logivest. Die Flächen liegen verkehrsgünstig im Rhein-Ruhr-Gebiet – ideal für schnelle Lieferketten.Der Vermieter der Liegenschaft wurde von Red Property GmbH & Co. KG beraten, die mit der Vermietung der Flächen beauftragt ist.

Das chinesische Unternehmen Homary mit Sitz in den USA betreibt seit 2012 die gleichnamige internationale Onlineplattform für Möbel und Wohnaccessoires. Bisher europaweit in Großbritannien und Frankreich mit lokalen Distributionszentren und Showrooms vertreten, will der E-Commerce-Händler nun auch in Deutschland Präsenz zeigen. Im Düsseldorfer Hafenviertel konnte Logivest ein Objekt anbieten, das die Anforderungen von Homary erfüllt. Die moderne Lagerhalle ist komplett umzäunt und bereits regaliert. Für eine effiziente Andienung stehen sechs Rampen sowie ein ebenerdiges Tor zur Verfügung.



Doch der neue Homary-Sitz besticht nicht nur durch die Ausstattung, sondern auch durch die Top-Lage. „Die zentrale Lage im Rhein-Ruhr-Gebiet, dem größten Wirtschaftsraum Deutschlands, ermöglicht eine schnelle Distribution in ganz Deutschland und Europa und ist daher ideal für den E-Commerce. Die ausgezeichnete Verkehrsanbindung und die Nähe zum Düsseldorfer Hafen sowie zum Flughafen Düsseldorf ermöglichen Homary einen effizienten internationalen Onlinehandel“, so Luca Wagner, Consultant Industrial & Logistics Letting bei Logivest in Köln.



Der neue Standort liegt direkt an der Autobahn A52, und auch die Autobahnen A57 und A46 sind schnell zu erreichen. Zudem ist er gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden.



Die Immobilie wurde zum 1. Oktober 2025 bezogen.