Homann feiert Richtfest im Münsteraner Schlossviertel

Homann Exclusives Wohnen hat am 16. Mai inmitten von Münster im Schlossviertel das Richtfest für 15 neue Stadtwohnungen gefeiert. Die Neubauentwicklung verfügt über eine Gesamtwohnfläche von rund 1.300 m² in der Schmale Straße 11-13. Die Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant.

.

Die Wohnungsgrößen reichen von 35 bis 130 m², alle Wohnungen sind barrierefrei gestaltet. Das Bauprojekt bietet sieben Pkw-Stellplätze im Hof und weitere fünf in der Garage. Jeder Pkw-Stellplatz verfügt über eine abschließbare Steckdose. Zudem werden 39 Fahrradstellplätze im Hof und drei in der Garage errichtet. Vier der Stellplätze im Hof sind für Lastenfahrräder geeignet. Jede Wohnung erhält außerdem eine abschließbare Steckdose am Fahrradstellplatz.



„Wir freuen uns sehr, dass derzeit bereits 40 Prozent der Wohnungen vor Fertigstellung verkauft sind. Käufer sind vornehmlich Eigennutzer. Aber auch für Anleger garantiert die erstklassige und zentrale Lage einen Wertzuwachs und damit auch eine Mietsicherheit“, so Homann.



Generell sind nach Angaben von Homann nachhaltige und umweltfreundliche Gebäude die Gewinner auf dem Immobilienmarkt. „Alle unsere Neubauprojekte entsprechen deswegen den aktuellen KfW-40-EE-Standards mit Luft-Wärmepumpen, so auch die 15 Neubauwohnungen im Herzen von Münster. Wir stellen damit eine zukunftssichere Bauweise in Bezug auf die Energieeffizienz für unsere Kunden und die Umwelt sicher“, so Homann abschließend.