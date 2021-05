Weltweit haben Projektentwickler jahrzehntelang vor allem auf die einzigartige Architektur und zunehmend ausdifferenzierte Konzepte ihrer Neubauvorhaben gesetzt. Derzeit rückt ein weiteres Attribut in den Mittelpunkt der Planungen: die Nachhaltigkeit der Objekte. Getragen von diesem Zeitgeist entsteht mit CampusRO in Rosenheim derzeit eines der ersten Studenten-Quartiere der Republik in Holzhybrid-Bauweise.…

Fotos: Ponnie Images Aachen/ACMS Architekten GmbH



[…]