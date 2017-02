Holsten-Quartier: 500 Wohnungen mehr, aber Start erst in 2019

Visualisierung Holsten Quartiere

Kein Pappenstiel: Auf dem 8,6 Hektar großen Gelände der Holsten-Brauerei in Hamburg-Altona sollen nicht - wie bis dato bekannt - 1.500, sondern runde 2.000 Wohnungen gebaut werden. Dies bestätigte Mathias Düsterdick, Geschäftsführer des Investors und Projektentwicklers Gerch Group gegenüber dem NDR. Und versicherte gleichzeitig, dass an dem Konzept eines „quirligen Quartiers“ mit einem „hippen und urbanen Mix“ aus Wohnen, Arbeiten, Sport und gastronomischen Offerten weiter konsequent festgehalten werde. Allerdings wird es nun länger dauern, bis sich die Ergebnisse des ehrgeizigen Unterfangens in realiter begutachten lassen: Die Holsten-Brauerei wird nämlich überraschend erst 2019 in den Hamburger Stadtteil Hausbruch umziehen. Die Neubebauung des Brauerei-Areal verzögert sich damit um ein komplettes Jahr.

Nach Angaben der Holsten-Mutter Carlsberg wurde der ursprünglich avisierte Umzugstermin 2018 nun korrigiert, um für einige „Prozesse und Genehmigungen“ einen Zeitpuffer einzubauen. An dem grundsätzlichen Vorhaben einer Verlagerung nach Hausbruch ändere dies aber nichts.

Die Gerch Group gibt sich ob dieser Zeitverzögerung gelassen und betont, dass der gesamte Planungsablauf wie vorgesehen fortgeführt werden soll. Aktuell läuft bereits der erste Teil eines zweistufigen, international ausgeschriebenen Realisierungswettbewerbs. Die Düsseldorfer wollen das Gesamt-Projekt durchgängig mit starker Bürgerbeteiligung realisieren Und listen derzeit bereits fleißig die besonders augenfälligen und mehrheitlichen Wünsche nach Sportmöglichkeiten auf dem Gelände. Wobei Mathias Düsterdick (mit Wink an die Stadt) darauf hinweist, dass es nun wahrlich kein Problem sei, eine Sporthalle zu bauen, allerdings müsse der zukünftige Betrieb im Vorfeld geregelt werden.

Das Holsten-Quartier wird räumlich direkt an das prominente Neubauviertel Neue Mitte Altona anschließen. Das Duett trägt alle Kennzeichen, einen kompletten Stadtteil umzukrempeln, oder besser: neu zu erfinden. Mathias Düsterdick: „Das Quartier soll einfach einen richtig guten Aufenthaltscharakter bekommen - und zwar nicht nur für die Menschen, die dort wohnen.“