Die Hollyland Europe GmbH, ein Anbieter von drahtlosen Audio- und Videoübertragungskomponenten, wird ab September ein neues Büro in München beziehen. Das 230 m² große Büro liegt in der Ingolstädter Straße 20-22. Eigentümerin ist Catella Real Estate AG, die die Immobilie in 2016 erworben und in ihren ersten Catella Spezialfonds mit

[…]