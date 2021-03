Hollister kommt ins Konstanzer Lago Shopping Center

Im Lago Shopping Center in Konstanz eröffnet am 1. April ein weiteres Top-Label: Hollister. Der neue Store im Erdgeschoss wird die Sortimente von Hollister und der Schwestermarke Gilly Hicks auf rund 400 m² umfassen.

.

Das vollvermietete Einkaufszentrum, das von Girlan Immobilien gemanagt wird und zum offenen Immobilienfonds UniImmo: Global von Union Investment gehört, bietet rund 27.500 m² Mietfläche auf drei Etagen und ca. 1.000 Parkplätze. Vor kurzem erst wurde ein neues Beleuchtungs- und Aufenthaltsdesign fertiggestellt, welches nach Tageszeiten, Zielgruppen und Etagen differenziert.



Das Lago Shopping Center ist mit rund 70 Shops, Cafés und Restaurants eines der größten und modernsten Einkaufszentren am Bodensee. Das innerstädtische Shopping-Center liegt in unmittelbarer Nähe zur historischen Altstadt von Konstanz und zieht jährlich Millionen Besucherinnen und Besucher an. Es wurde bereits mehrfach mit dem German Brand Award ausgezeichnet und rangiert seit Jahren unter den erfolgreichsten Objekten beim Shopping-Center Performance Report.