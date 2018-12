Holiday Parking und Carsharing wechseln Standorte am Flughafen Frankfurt

Das Parkierungsangebot am Flughafen Frankfurt zieht demnächst um. Ab 3. Dezember rückt Holiday Parking an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz ein Stück näher an das Vorfeld heran und befindet sich dann im Süden des Airports. Der Anfahrtsweg ändert sich nicht wesentlich und ist natürlich weiterhin komplett ausgeschildert. Neu ist allerdings: Die Zahl der Stellplätze steigt von 1.400 auf 2.100 – damit reagiert Flughafenbetreiber Fraport auf die enorme Nachfrage in den letzten Monaten. Auch die beiden Anbieter von Carsharing wechseln den Standort. Die Autos von Car2Go sowie Book-N-Drive sind ab 17. Dezember in der Parkreihe 611 des Parkhauses am Terminal 1 gegenüber der Abflugebene des Terminals zu finden.

