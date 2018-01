Primestar Hospitality eröffnet Holiday Inn und Holiday Inn Express in München

Die Hotelbetriebsgesellschaft Primestar Hospitality, die zu Gorgeous Smiling Hotels gehört, hat bundesweit ihr viertes bzw. fünftes Haus und damit auch die beiden ersten Häuser in München eröffnet. Die durch Colliers International vermittelten Hotels Holiday Inn und Holiday Inn Express befinden sich in zentraler Lage in der Neumarkter Straße 85.

.

„Der Hotelkomplex umfasst insgesamt 306 Zimmer und teilt sich in 117 Zimmer im Holiday Inn und 189 Zimmer im Holiday Inn Express auf. Er verfügt über einen multifunktionalen Konferenz-, einen Work-Out-Bereich sowie eine Tiefgarage. Ergänzt wird das Angebot durch die erste Holiday Inn Rooftop-Bar in München,„ erklärt Michael Bungardt, Geschäftsführer der Primestar Hospitality GmbH.



Eine Besonderheit stellen die sechs Executive Zimmer dar, die eine bis zu 25 m² große Dachterrasse haben.



„Wir freuen uns sehr, dass der Hotelkomplex früher als erwartet von der Munich Hotel Projekt fertiggestellt wurde und erfolgreich an den neuen Eigentümer Deka Immobilien übergeben werden konnte“, so Bungardt abschließend.