Hoist Finance AB verlegt Duisburger Standort

Der schwedische Finanzdienstleister Hoist Finance AB verlegt seinen Duisburger Standort. Mit einer 1.500 m² großen Fläche in Innenhafen-Lage konnte das Essener Maklerunternehmen Ruhr Real einen passenden Standort identifizieren. Hoist Finance bezieht die neuen Büroräume Anfang April 2024, Eigentümer der Fläche ist eine Investmentgesellschaft.

