Während der Pandemie ist das Angebot an Untermietflächen am Gewerbeimmobilienmarkt deutlich gestiegen. Aktuell stehen am Frankfurter Büromarkt, welcher das Stadtgebiet Frankfurt, Eschborn und den Offenbacher Kaiserlei umfasst, fast 100.000 m² Bürofläche zur Untervermietung zur Verfügung und damit mehr als doppelt so viel wie vor Ausbruch der Corona-Krise.

[…]