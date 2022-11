Hoher Fehlbestand bei betreutem Wohnen

Der Anteil der älteren Bevölkerungsgruppen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen und mit ihm der Bedarf an Wohnformen, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Dabei ist der Bedarf an Seniorenimmobilien insbesondere in suburbanen Lagen immens. 2022 liegt das Defizit bei mindestens 496.000 Wohneinheiten, 2040 wird es mindestens bis auf rund 560.000 ansteigen.

.

Auch die Entwicklung von Seniorenimmobilien ist aufgrund gestiegener Baukosten, Zinsen und des Wegfalls der KfW-Förderung zu einer Herausforderung geworden. Dennoch setzen sowohl institutionelle Investoren als auch Finanzierer auf Seniorenimmobilien. Die Assetklasse zeigt sich als resilient und vermag wie kaum eine andere soziale wie ökologische Nachhaltigkeitsaspekte miteinander zu verbinden.



Dies sind die Kernergebnisse der Online-Pressekonferenz „Wie entwickelt sich der Markt für Senior Living?“, an der heute Michael Eisenmann, Geschäftsführer der Real Blue KVG, Dr. Marcel-Alexander Gärtner, Head of Research bei ENA Experts, Oliver Zirn, Geschäftsführer von VADcare und Enrico Meier, Direktor Geschäftsbereich Markt bei der Bank für Sozialwirtschaft, teilnahmen.



Den hohen Bedarf an Seniorenimmobilien hat die Real Blue frühzeitig wahrgenommen und für institutionelle Investoren einen offenen Spezial-AIF aufgelegt. Der Real Blue Senior Living hat bereits einen dreistelligen Millionenbetrag bei Versicherungen, Sparkassen und Pensionskassen an Zeichnungsgeldern eingesammelt und in zwei Neubauprojekte in Albstadt und Sulz in Baden-Württemberg investiert. Weitere Ankäufe sind derzeit in Prüfung.



Das Research von ENA Experts stellt klar: Der Bedarf an betreuten Wohnformen insbesondere in suburbanen Lagen ist immens und das Defizit von mindestens 496.000 Wohneinheiten für 2022 und voraussichtlich rund 560.000 in 2040 kaum zu füllen. Der notwendige Versorgungsgrad (Betreute Wohnungen/Einwohnerzahl 65plus) der älteren Bevölkerung liegt auf Bundesebene laut dem ZIA bei rund 4,5 Prozent. In Deutschland wird dieser aktuell mit durchschnittlichen 1,8 Prozent bedient. Von den 30 größten Städten in Deutschland werden die mindestens 4,5 Prozent von Kiel, Nürnberg, Hannover erfüllt. Nur Hamburg (4,6 Prozent) Stuttgart (6,1 Prozent), Leipzig (7,6 Prozent) und Frankfurt am Main (7,7 Prozent) übertreffen diesen Wert. Weit abgeschlagen sind hingegen das Ruhrgebiet mit u. a. Mönchengladbach (0,5 Prozent), Gelsenkirchen (0,7 Prozent) und Duisburg (0,9 Prozent), die nicht über ein Prozent kommen.



„Ältere Menschen verlassen nur ungern ihren Wohnort und orientieren sich bei der Suche nach geeigneten Wohnungen mit Betreuungsangeboten in ihrem Umfeld. Aktuell wird hier der Bedarf sehr unterschätzt und die Versorgungslücke wird vor allem in suburbanen Gebieten sehr groß sein. Dabei ist nicht jeder Standort attraktiv. Wichtig ist eine enge Einbindung in das tägliche Leben: Ärzte, Nahversorgung und Freizeitaktivitäten sollten idealerweise fußläufig erreichbar und die Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut ausgebaut sein„, so Dr. Marcel-Alexander Gärtner, Head of Research bei ENA Experts.



Wie nachhaltig eine Seniorenimmobilie ist, ergibt sich aus verschiedenen Kriterien. Dabei sind insbesondere die Lage, das Konzept, die Refinanzierbarkeit der Miete bzw. der Gesamtkosten für den Bewohner sowie der Immobilienstandard entscheidend.



Insgesamt ist die Projektkalkulation aufgrund gestiegener Baukosten, Zinsen und dem Wegfall der KfW-Förderung zu einer Herausforderung geworden. Eine Beispielrechnung mit überschlägigen Beträgen verdeutlicht dies. Bei einer Standard-Seniorenimmobilie mit 100 Wohneinheiten mit dem KfW-55-Energieeffzienzhausstandard lagen die Gesamtinvestitionskosten 2021 noch bei 3.500 Euro/m² Wohnfläche. Inzwischen sind die Gesamtinvestitionskosten aufgrund erhöhter Bau- und Finanzierungskosten um 800 Euro/m² gestiegen. Hinzu kommt, dass im Verkauf aufgrund deutlich gestiegener Zinsen bei einer gleichbleibenden Miete von 13 Euro/m² der Multiplikator von 27 auf 25 gesunken ist.



Entsprechend hat sich der erzielbare Verkaufspreis von 4.200 Euro/m² (2021) auf 3.900 Euro/m² (aktuell) reduziert. Somit wird aus einem kalkulatorischen Projektgewinn vor Steuern von 900 Euro/m² in 2021 ein Verlust von 400 Euro/m² im aktuellen Marktumfeld, auch bedingt durch den Wegfall des KfW-Investitionszuschusses von 200 Euro/m². Um aber dennoch eine annehmbare Marge zu erwirtschaften, sind Anpassungen bei den Bau- und Finanzierungskosten und der Miete notwendig. Durch Optimierungen in der Planung und im Bau müssen die Baukosten reduziert werden. Dasselbe gilt für die Finanzierungsstrukturen und daraus folgend die Finanzierungskosten. Würde man dadurch die Gesamtinvestitionskosten auf 3.900 Euro/m² reduzieren können, die Miete gleichzeitig auf 14,50 Euro/m² erhöhen, würde sich daraus ein Verkaufspreis von 4.350 Euro/m² und folglich ein Projektgewinn vor Steuern von 450 Euro/m² ergeben. Damit würde die Projektmarge im Vergleich zu 2021 zwar von 25,7 Prozent auf 11,5 Prozent absinken, wäre damit jedoch immerhin wieder in einem dem Risiko angemessenen Bereich.



„Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen es uns als Projektentwickler nicht leicht, Immobilien zu entwickeln und dabei nicht mit einem Minus rauszugehen. Uns sind marktgerechte Verkaufspreise und bezahlbare Mieten wichtig. Daher müssen langfristig die Grundstücks-, Bau- und Finanzierungskosten sinken, damit wir auch weiterhin dem Versorgungsengpass entgegenwirken können – und auch als Unternehmen mit einer geringeren, aber auskömmlichen Marge arbeiten können“, führt Oliver Zirn, Geschäftsführer von VADcare aus.



Die Finanzierungsbedingungen haben sich durch die steigenden Zinsen deutlich verschärft. Dennoch bleiben Sozialimmobilien für die Bank für Sozialwirtschaft im Fokus – insbesondere aufgrund ihrer sozialen Wirkung. Denn auch der Druck auf den Kredit- und Kapitalmarkt für nachhaltige Investments hat erheblich zugenommen.



„Impact-Ziele haben für uns mittlerweile den gleichen Stellenwert wie finanzielle Vorgaben erhalten. Hier gibt es sehr deutliche Veränderungen, was die Auswahl an Finanzierungsobjekten betrifft. Die Vergabe von Krediten erfolgt vielfach nach ESG-Kriterien, um u. a. auch dem EU-Aktionsplan ‚Finanzierung nachhaltigen Wachstums‘ gerecht zu werden. Dies sehen wir bei Sozialimmobilien im besonderen Maße als gegeben an, zumal wir den hohen Investitionsbedarf in einem erschwerten Marktumfeld bedienen können", erklärt Enrico Meier, Direktor Geschäftsbereich Markt bei der Bank für Sozialwirtschaft.



Als Finanzierungsformen kommen verschiedene Lösungen in Betracht: Die Kombination von Hausbankdarlehen und öffentlichen Fördermitteln, Sale-and-Lease-back sowie die Einbindung von Immobilienfonds. Vor allem letztere sind sehr gefragt, da sie Asset-Management-Maßnahmen wie die Restrukturierung und Weiterentwicklung ihrer Immobilienbestände planen und umsetzen und dabei auch Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen.