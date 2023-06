Hohe Vermarktungsrate auf Innocampus Offenbach

182.769 m² oder fast 18,3 Hektar Fläche auf dem Innovationscampus Offenbach sind inzwischen vermarktet. Auf dem ehemaligen Clariant-Gelände entsteht ein zukunftsweisender und nachhaltiger Gewerbestandort. Seit Ende 2022 sind 70 Prozent der bebaubaren Fläche verkauft, und am 20. Juni 2023 hat die Samson AG mit den Bauarbeiten für ihre neue Firmenzentrale auf dem Areal begonnen [wir berichteten].

.

Eigentümerin des Innovationscampus ist die Inno Innovationscampus GmbH & Co. KG, die das Areal zusammen mit ihrem Schwesterunternehmen OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt entwickelt und vermarktet. Der 36 Hektar große Innovationscampus ist die größte zusammenhängende innerstädtische Entwicklungsfläche in der Metropolregion Rhein-Main für eine gewerbliche Nutzung. Nach der Samson AG, die Ende 2021 rund 14,3 Hektar der Fläche erworben hat, konnte mit BioSpring ein weiterer Weltmarktführer vom Innovationscampus überzeugt werden: Das Biotechnologie-Unternehmen sicherte sich 2022 auf dem Areal zwei Grundstücke mit insgesamt fast vier Hektar. Für diese bedeutsamen Vorhaben werden weitestgehend bereits versiegelte Flächen genutzt, was auf die Nachhaltigkeit der Projekte einzahlt: Das Flächenrecycling vermeidet weitere Versiegelungen in Stadt und Umland.



Der Ventilhersteller Samson will insgesamt 250 Millionen Euro in seine hochmoderne „Fabrik in der Stadt“ investieren – geplant sind unter anderem der Einsatz von Photovoltaik und elektrischen Energiespeichern für eine möglichst CO₂-freie Produktion sowie begrünte Dächer und Fassaden. Samson strebt einen maximalen Grad an energetischer Selbstversorgung an und will seinen Gesamtenergiebedarf um gut ein Drittel senken. Biospring wiederum integriert unter dem Aspekt des nachhaltigen Bauens ein ehemaliges Clariant-Sozialgebäude in seine Planungen.