Hohe Preisanstiege für Baugrund führen starken Preiszuwächsen

Das IVD-Institut hat die Entwicklung der Preise für Baugrund, Eigentumswohnungen und Mietwohnungen im guten Wohnwert in Bayern zwischen 2000 und Frühjahr 2019 miteinander verglichen. Demnach führen hohe Preisanstiege für Baugrund zu starken Preiszuwächsen bei Eigentums- und Mietwohnungen.

„Baugrundpreise für Geschossbauten in Bayern verzeichnen seit dem Jahr 2000 die größten Zuwächse“, so Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. „Diese sind um +134 % gestiegen.“ Die immensen Preisanstiege schlagen sich im Kaskadeneffekt in den Kauf- und Mietpreisen nieder. Eigentumswohnungen aus dem Bestand legten seit 2000 um +87 % zu. Das Mietpreisniveau für Wohnungen aus dem Bestand nahm um +65 % zu.