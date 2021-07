Hohe Nachfrage sorgen für weiter steigende Preise

Die seit 2019 stetige Abnahme der Neubau-Projekte und neu angebotenen Neubau-Wohneinheiten in Hamburg setzt sich auch 2021 weiter fort. So starteten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres lediglich 439 Wohneinheiten in 26 Projekten in den Vertrieb. Damit liegt das Objektangebot auf einem sehr niedrigen Niveau. Die starke Angebotsknappheit resultiert in einem erneuten Anstieg des durchschnittlichen Angebotspreises* für Neubau-Eigentumswohnungen in Gesamt-Hamburg. Dieser legte im 1. Halbjahr 2021 gegenüber dem Gesamtjahr 2020 um 9 % auf 7.920 Euro/m² Wfl. zu.

„Die Corona-Pandemie bremst weiterhin die Prozesse in der Immobilienwirtschaft. Fehlende Baugenehmigungen, Finanzie rungen sowie Beurkundungsreife von Wohnprojekten verzögern einige Projektstarts“, erläutert Frank Stolz, Geschäftsleiter Neubau Hamburg von Grossmann & Berger. „Zudem führt der Engpass an Baumaterialien zu steigenden Baukosten, wodurch für Projektentwickler und Bauträger Risiken bei der Preiskalkulation entstehen. Hinzu kommt die ungebrochen hohe Nachfrage nach dieser krisensicheren Anlageform. Dies schlägt sich in Preisaufschlägen im Neubausegment nieder“, so Stolz weiter.



2021: Moderater Preisanstieg in teuersten Lagen

Auch für Neubau-Eigentumswohnungen in den Top-23-Wohnlagen** Hamburgs stieg der durchschnittliche Angebotspreis in der 1. Jahreshälfte 2021 leicht um 2 % auf 9.590 Euro/m² Wfl. im Vergleich zu 2020. In diesen besonders gefragten Stadtteilen der Hansestadt starteten 2021 bisher lediglich acht Neubau-Projekte in den Vertrieb. Den höchsten durchschnittlichen Quadratmeterpreis im 1. Halbjahr 2021 registrierte der Immobiliendienstleister mit 12.060 Euro im Stadtteil Uhlenhorst.



Prognose: Neubauwohnungen bleiben rar

Nach dem äußerst starken Anstieg der Kaufpreise für Neubau-Eigentumswohnungen in Hamburg im Jahr 2019 und dem moderaten Anstieg in 2020 und im 1. Halbjahr 2021 rechnet Grossmann & Berger mit einer weiteren Zunahme der Quadratmeterpreise für die 2. Jahreshälfte und für das Jahr 2022. So dürfte dem G&B-Preistrend*** zufolge der durchschnittliche Kaufpreis für Standard-Neubau-Eigentumswohnungen in Gesamt-Hamburg 2022 bei 8.100 Euro/m² Wfl. liegen. Neubau-Wohnungen in den Top-23-Wohnlagen dürften 2022 im Schnitt 9.700 Euro/m² Wfl. kosten. Die Anzahl der in den Vertrieb startenden Neubau-Projekte wird vorerst niedrig bleiben. „Auch, wenn 2021 noch einige Projektstarts erfolgen, werden diese das Angebot nicht nennenswert erhöhen“, kommentiert Stolz.





* Durchschnittlicher Angebots-Kaufpreis: Berechneter Wert, der sich auf alle erfassten Neubau-Eigentumswohnungs-Projektstarts innerhalb eines definierten Zeitraums bezieht



** Zu den Top-23-Wohnlagen im Neubaubereich zählt Grossmann & Berger 23 Stadtteile mit der höchsten Nachfrage: Alsterdorf, Altona-Altstadt, Altona-Nord, Bahrenfeld, Barmbek-Nord, Barmbek-Süd, Eilbek, Eimsbüttel, Eppendorf, HafenCity, Harvestehude, Hoheluft-Ost, Hoheluft-West, Hohenfelde, Lokstedt, Othmarschen, Ottensen, Rotherbaum, St. Georg, St. Pauli, Sternschanze, Uhlenhorst, Winterhude.



*** G&B-Preistrend: Einschätzung der erzielbaren Kaufpreise für Standard-Neubau-Eigentumswohnungen, ohne Berücksichtigung lage- und projektbedingter Besonderheiten: Neubau-Erstbezug, 3 Zimmer, rund 80 m² Wfl., 1. OG, moderne Ausstattung, Aufzug, ohne Einbauküche und Parkplatz