Accumulata meldet Vollvermietung im Südwink

Die Accumulata Real Estate Group verkündet den finalen Vermietungserfolg ihrer 18.600 m² großen Mixed-Use-Immobilie Südwink im Münchner Stadtteil Obersendling, die mit dem neuen Mietvertrag jetzt vollvermietet ist. Die letzte freie Fläche mit rund 1.100 m² inklusive Dachterrasse wird langfristig an die Granzer Regulatory Consulting & Services GmbH vermietet. Das Unternehmen ist bereits seit 2018 Mieter im Südwink und erweitert seine Büroflächen zum Jahreswechsel.

.