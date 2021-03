Hohe Losgröße trotz rückläufigem Portfolioanteil

Erneut hat Savills in einem Market in Minutes den Investmentmarkt für Wohn- und Gewerbeimmobilien unter die Lupe genommen. Undist zu folgenden Kernergebnissen gekommen:

.

Im Februar wechselten auf dem Investmentmarkt für Gewerbe- und Wohnimmobilien Objekte für rund 2,6 Mrd. Euro den Eigentümer. Dies war das niedrigste Monatsvolumen seit Beginn der Pandemie und gleichzeitig der niedrigste Monatsumsatz am Investmentmarkt seit Juli 2013. Das rollierende Zwölf-Monats-Volumen lag bei 68,9 Mrd. Euro und sank im Vergleich zum Vormonat um 10,7 %.



In den elf Monaten seit Beginn des ersten Lockdowns ist der Anteil von Portfolios am Transaktionsvolumen zurückgegangen. Seit April 2020 betrug er weniger als 34 % des Gesamtvolumens und lag damit deutlich unter dem Fünf-Jahres-Mittel von 42 %. Einen derart niedrigen Portfolioanteil gab es zuletzt in den Jahren 2009 und 2010



Trotz des gesunkenen Portfolioanteils verblieb die mittlere Größe der Transaktionen auf einem hohen Niveau. Das durchschnittliche Volumen der Transaktionen seit April 2020 lag bei rund 30,7 Mio. Euro und damit über dem Fünf-Jahres-Mittel von rund 29,1 Mio. Euro. Gründe hierfür dürften unter anderem die gestiegenen Immobilienpreise für Wohnen, Logistik, Pflegeheime und Lebensmitteleinzelhandel sein. Darüber hinaus konzentrierte sich die Investitionstätigkeit bei Büroimmobilien stark auf Core-Produkte. In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres war der Markt jedoch kleinteiliger und die Transaktionen waren im Mittel nur 23,4 Mio. Euro groß. Es ist jedoch zu erwarten, dass im weiteren Verlauf des Jahres deutlich mehr und auch größere Produkte auf den Markt kommen und die mittlere Losgröße somit auf einem langfristig gesehen hohen Niveau bleibt.