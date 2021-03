Hohe Büronachfrage in Nürnberg

Der Markt für Büroimmobilien in Nürnberg ist robust. Selbst im Pandemie-Jahr 2020 wurden mehr Flächen vermietet als im Durchschnitt der fünf Vorjahre. Das war nicht zu erwarten. Schon gar nicht nach dem Rekordjahr 2019, das einen leergefegten Mietmarkt hinterlassen zu haben schien. Das Team von Küspert & Küspert analysiert die Hintergründe.

.

Starkes Vermietungsjahr

Mit einem Flächenumsatz von 151.000 m² zeigte sich der Nürnberger Bürovermietungsmarkt im abgelaufenen Jahr trotz aller Corona-Widrigkeiten von seiner antizyklischen Seite – vital und langfristig orientiert. Gegenüber dem Vermietungsrekord des Vorjahres stellt dies zwar einen Rückgang von rund 21 % dar, liegt damit jedoch weiterhin spürbar über dem Durchschnitt der fünf davorliegenden Jahre.



Im Segment der Großabschlüsse über 10.000 m² konnten in 2020 drei Mietverträge registriert werden. Hierbei belegten Anmietungen einer Bundesbehörde die Plätze 1 und 2, einerseits langfristige 18.500 m² in einer Projektentwicklung in Bahnhofsnähe sowie der Mietvertrag für eine Übergangsfläche von knapp 13.000 m². Platz 3 belegte ein Mietvertrag über rund 12.300 m² durch die DATEV am Kohlenhof [wir berichteten]. Ohne Zweifel war die öffentliche Hand 2020 als wichtiger Akteur auf der Nachfragseite zu beobachten, auch unter den nächstgrößeren Mietvertragsabschlüssen, die sich um 5.000 m² sammeln.



Hinsichtlich der örtlichen Verteilung der Mietverträge war ein deutliches Erstarken des Central Business District (CBD) zu vernehmen, in dem rund 15,4 % der vermieteten m² registriert wurden (Vor- jahr: < 5 %). Diese Steigerung ging im Wesentlichen zu Lasten der Büroagglomerationen (also Bürozentren ab 25.000 m² Gesamtfläche), die dennoch die führende Location für Büromietverträge blieben und in denen mehr als jeder zweite m² umgesetzt wurde (55,9 %).



Höhere Mietpreise im gesamten Markt

Die Spitzenmiete für Büroflächen stieg im Jahr 2020 um rund 3,8 % auf 16,55 Euro/m² (Vorjahr: 15,95 Euro/ m²). Noch deutlicher verlief der Anstieg der Durchschnittsmiete auf 12,95 Euro/m² (+ 5,2 %, Vorjahr: 12,30 Euro/m²). Nachdem 2019 im Zeichen der Marktkonsolidierung von einer stagnierenden Spitzenmiete geprägt gewesen war, nahm die Mietpreisentwicklung in 2020 somit auch im Top-Segment spürbar Fahrt auf.



Die Preissteigerungen sind im Wesentlichen auf Neuverträge in Büroagglomerationen sowie im Central Business District (CBD) zurückzuführen, wo zuletzt verstärkt Neubautätigkeit zu vernehmen war. Allein die Weitergabe von gestiegenen Baukosten sowie hohe Grundstückskosten tragen zum quasi zwangsläufigen Anstieg der Spitzenmiete bei. Einzig die durchschnittlichen Mietpreise bei neu abgeschlossenen Mietver- trägen in der Stadtteillage sanken, was einzelnen Bestandsgebäuden zuzuschreiben ist, die aufgrund von Lage sowie Gebäudezustand und –alter nur deut- lich unter 10,00 Euro/m² abschließen konnten.



Mehr kurzfristig verfügbare Flächen

Zum Stichtag Ende 2020 waren noch rund 3,4 % des Büroflächenbestandes kurzfristig zur Anmietung verfügbar – die Leerstandsquote stieg somit um 110 Basispunkte gegenüber dem Rekordtief aus dem Vorjahr. Die Angebotssituation hat sich dadurch über alle Flächengrößen hinweg leicht entspannt, Nachfrager finden zum Jahreswechsel rund 135.000 m² vakante und kurzfristig anmietbare Bürofläche.



Mehrere Faktoren haben für den steigenden Leerstand gesorgt. Einerseits sind noch nicht alle Fertigstellungen aus dem Jahr 2020 vollvermietet, hier waren zum Jahresende noch rund 12 % der neu geschaffenen Flächen verfügbar. Darüber haben einige Nutzer gemietete Ausweichflächen leergezogen, um an ihre ursprünglichen Standorte ins Eigentum zurückzukehren. Diese Ausweichstandorte konnten noch nicht wieder nachvermietet werden, was auch – aber nicht nur – einer Entscheidungszurückhaltung auf der Nutzerseite im Zusammenhang mit der Corona- Pandemie zuzuschreiben ist.



Starkes 2020 trotz Covid-19

Nach einem Rekordjahr in 2019 waren die Erwartungen für das Jahr 2020 in der Bürovermietung hoch. Und angesichts der grassierenden Corona-Pandemie wurde mit 151.000 m² ein doch überraschend hoher Flächenumsatz über dem 5-Jahres-Schnitt erreicht. Der Markt konnte seine jährliche Vermietungsleistung im sechsstelligen Bereich trotz aller Widrigkeiten weiter festigen.



Auch die Mietpreise haben im einstelligen Prozentbereich weiter angezogen, sowohl was die Spitzen- als auch die Durchschnittspreise angeht. Zeitgleich ist jedoch auch die bereits erwartete Entspannung auf der Angebotsseite durch einige zusätzliche Flächen eingetreten und verspricht zumindest ein wenig kurzfristige Entlastung für den Markt: so sind für 2021 und 2022 aktuell Vorvermietungsstände von rund 40 % bei unterdurchschnittlichen Fertigstellungszahlen zu berichten. Größere Flächenzuwächse aus Fertigstellungen sind frühestens 2023 zu erwarten.



Büroimmobilien als Konstante

Nach einem Ausnahmejahr 2019 konnte sich das Marktgeschehen bei den Büroinvestitionen in 2020 konsolidieren und auf die hohen Transaktionsvolumina der Vorjahre anknüpfen. Rund 739 Mio. Euro haben Investoren im abgelaufenen Jahr in Nürnberger Büro- immobilien investiert, was das Volumen aus 2018 deutlich übertraf. Knapp jeder zweite Euro des Investmentvolumens floss damit in die Assetklasse „Büro“.



Ganz wesentlicher Treiber des Volumens waren zwei Deals im dreistelligen Millionenbereich, angeführt vom Verkauf einer projektierten Büroimmobilie, die die Stadt Nürnberg sehr langfristig angemietet hat. Angesichts der Mietvertragslaufzeit und Top-Bonität konnte das Objekt zu einem noch nie da gewesenen Kaufpreisfaktor von ca. 30 verkauft werden, was einer Spitzenrendite von 3,3 % und damit einer Renditekompression von 80 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ob in 2021 ein ähnlich attraktives Objekt und damit ein vergleichbarer Kaufpreis erzielt werden kann, ist fraglich.



Die aktivsten Erwerber waren offene und geschlossene Immobilienfonds, die rund 84 % der Anlagen in Büroimmobilien auf sich vereinten. Das restliche Volumen teilten sich käuferseitig Projektentwickler, die Re-Developments bis hin zu Umnutzungen planen, sowie Family Offices und professionelle Privatanleger.



Das Feld der Verkäuferseite führten wie im Vorjahr die Projektentwickler an, die mit ihren Objekten mehr als 80 % des Transaktionsvolumens für Büro realisierten. Auch Immobilienfonds haben einige Objekte veräußert, in der Stückzahl jedoch überschaubar und mit einem durchschnittlichen Ticketvolumen von ca. 15 Mio. Euro.