Hohe Beteiligung beim Degewo Innovationspreis: Smart up the City 2018

Beim zweiten „Degewo Innovationspreis: Smart Up the City“ sind insgesamt 82 Bewerbungen eingegangen. Die Bewerberzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um gute 10 Prozent erhöht und das, obwohl die Ausschreibung in diesem Jahr thematisch enger gefasst wurde.

„Neu in diesem Jahr ist die Definition von Anwendungskategorien, für die Lösungen gesucht werden. Trotz dieser gezielten, thematisch engeren Ausschreibung sind wir überrascht und natürlich erfreut über die Zahl der Bewerbungen und die höhere Beteiligung als 2017. Die Internationalität der Teilnehmer zeigt uns, dass Startups weltweit mit smarten Ideen und Lösungen den Immobilienmarkt und seine Prozesse verändern wollen und Ländergrenzen dabei keine Rolle spielen. Auch darauf kann und muss sich die Immobilienwirtschaft einstellen,“ so Ulrich Jursch, Geschäftsführer der degewo netzWerk GmbH und bei Degewo verantwortlich für Smart City. Bewerbungen kamen neben Deutschland beispielsweise auch aus Estland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Jordanien, Rumänien, Senegal, der Türkei und den USA.



Die Kategorien dieses Jahr heißen „Lösungen für bezahlbares Wohnen“, „Effiziente Immobilienbewirtschaftung“, „Smarte Steuerung der Gebäudetechnik“ und „Digitale Bau- und Planungsprozesse“. Zudem wird es eine „Wildcard“ geben, mit der besonders innovative und disruptive Lösungen Eingang in den Juryentscheid finden können.



„Neben dem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro erhält das Gewinner-Team die Chance auf Umsetzung eines Pilot-Projekts mit degewo. Dieser Ansatz, den Startups als Partner und Kunde zur Seite zu stehen, macht den Erfolg unseres Wettbewerbs aus, der sich in der hohen Zahl der Bewerbungen widerspiegelt,“ erklärt Christoph Beck, Degewo-Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Degewo netzWerk GmbH.



Aus allen Bewerbungen werden nun 20 Teilnehmer für das Pitch-Event am Dienstag 18. September um 18 Uhr im Telefónica Basecamp in Berlin-Mitte ausgewählt. Die Jury bestimmt daraus die fünf Finalisten, die ein Experten-Coaching erhalten und am Finale mit der Preisverleihung am 7. November um 18.30 Uhr, das ebenfalls im Telefónica BasecampP stattfindet und von Cherno Jobatey moderiert wird, teilnehmen.



Die Jury, die die fünf Teilnehmer für die Endrunde bestimmt, wird dieses Jahr durch Degewo-Mieter und -Mitarbeiter ergänzt. „Mit dem Innovationspreis will sich Degewo einen besseren Überblick über die Startup-Szene erschließen und innovative Ansätze oder noch unbekannte Geschäftsmodelle entdecken“, so Jursch abschließend.