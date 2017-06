Hogan Lovells verlängert 8.800 m² im Düsseldorfer Sky Office

Die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells International LLP verlängert ihren Mietvertrag im knapp 90 Meter hohen Büroturm „Sky Office“ am Kennedydamm in Düsseldorf-Golzheim. Seit der Eröffnung im Jahr 2009 ist das Unternehmen auf insgesamt 8.800 m² in den oberen Etagen ansässig und damit einer der Großmieter des 30.000 m² großen Landmark-Gebäudes. Der Eigentümer, die Allianz Real Estate Germany, wurde während des gesamten Prozesses exklusiv von Savills beraten. Dies umfasste neben der detaillierten Aufbereitung der Wettbewerbssituation auch die Simulation möglicher Nachvermietungsszenarien inklusive einer detaillierten Kostenbetrachtung. Der Mieter wurde von Jones Lang LaSalle betreut.

