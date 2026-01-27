HOGA Schulen mieten 656 m² Bürofläche in Dresden-Striesen

Die HOGA Schulen Dresden gemeinnützige GmbH bezieht zum 1. August 2026 neue Büroräume im Gewerbekomplex Glashütter Straße 55 im Dresdner Stadtteil Striesen. Die angemietete Fläche im zweiten Obergeschoss umfasst 656 m². Vermieter ist die Grundstücksgemeinschaft Schäfer, Kaiser & Morgenstern GbR. Der Mietvertrag wurde mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen.

Das ehemalige Beamtenviertel Striesen zeichnet sich durch seine hervorragende Lage zwischen Stadtzentrum und Elbe sowie einer sehr gut ausgebauten Infrastruktur aus. Von dem neuen Unternehmensstandort aus können Schüler und Mitarbeiter der HOGA Schulen zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten in der näheren Umgebung nutzen. Die Kombination aus urbaner Nähe, Versorgungskomfort und attraktiver Umgebung macht Striesen zu einer Top-Adresse auf dem Dresdner Immobilienmarkt. Die Vermittlung erfolgte durch das Immobilienbüro Beate Protze Immobilien GmbH.